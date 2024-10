A Meda multa di oltre 2mila euro a un bar

Un bar di Meda si è beccato una multa di oltre 2mila euro.

Intervento di Carabinieri e Polizia Locale in un bar

La sanzione è stata elevata a seguito di un intervento congiunto di Carabinieri e Polizia Locale, nella serata di lunedì 28 ottobre 2024. Il controllo è scaturito dalle segnalazioni di alcuni residenti nei pressi del locale, tra le vie Indipendenza e Confalonieri, che lamentavano schiamazzi e presenza fino a tarda sera di ragazzi nel parcheggio.

Rilevate delle irregolarità

Dagli accertamenti effettuati dagli operatori sono emerse delle irregolarità: in particolare non era stato esposto il titolo autorizzativo per la somministrazione di bevande e alimenti e non era presente l'apparecchio per rilevare il tasso alcolemico, obbligatorio per i locali che rimangono aperti oltre le 24, come quello in questione.

Multa di oltre 2mila euro

In totale, per queste mancanze, il titolare si è beccato una multa di 2.200 euro.