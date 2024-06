Irregolarità amministrative e, in un caso, anche igienico-alimentari: sanzionate due macellerie islamiche a Meda.

Multate due macellerie islamiche

Nell’ambito dei controlli alle attività commerciali, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato delle criticità nei punti vendita islamici in corso Matteotti e in corso Italia. Gli accertamenti nel primo negozio sono stati effettuati martedì mattina e i vigili hanno riscontrato irregolarità amministrative, tra cui la mancata esposizione dei cartelli con gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio.

Sanzioni da 300 euro

Hanno pertanto sanzionato il titolare con 300 euro di multa. Non solo: all’interno della macelleria è stata rinvenuta della carne non fresca ed è pertanto stato richiesto l’intervento dell’Ats. Il giorno successivo, mercoledì, è stata sottoposta allo stesso tipo di controlli la macelleria in corso Italia. Anche in questo caso non erano indicati gli orari di apertura e chiusura, pertanto gli agenti hanno spiccato un’altra multa da 300 euro.