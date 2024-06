A Meda scoperta una ditta abusiva da dieci anni: maxi-multa

Da almeno dieci anni svolgevano tranquillamente la propria attività di produzione e commercio di tessuti. Peccato che i tre soci, residenti nella Provincia di Como, non avessero mai depositato in Comune la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). E così la ditta, situata in una traversa di via Indipendenza, a Meda, è stata chiusa (potrà riaprire solo una volta che gli imprenditori saranno in possesso delle autorizzazioni necessarie) e i titolari si sono beccati una multa di ben 5.600 euro.

Scoperta una ditta abusiva da dieci anni

L’attività abusiva è stata scoperta dagli agenti della Polizia Locale, durante uno dei periodici controlli alle attività commerciali, finalizzati a verificare che tutto sia in regola. Ebbene, giunti in questa ditta, una media struttura di vendita in una via un po’ defilata, gli agenti hanno chiesto al titolare di mostrare la documentazione necessaria per poter svolgere l’attività. Con grande sorpresa hanno però riscontrato che questa certificazione non c’era e che al Suap (Sportello unico per le attività produttive del Comune) non era mai stata depositata la Scia. Ma sono rimasti ancora più sorpresi quando hanno chiesto da quanto tempo l’azienda era aperta e hanno ricevuto come risposta: «Da circa dieci anni».

Multa da 5.600 euro e chiusura dell'attività

Hanno quindi provveduto a sanzionare i soci con una multa da 5.600 euro, in ottemperanza alle leggi regionale e nazionale sul commercio, e hanno disposto la chiusura dell’attività, che potrà riaprire solo una volta che sarà depositata la documentazione necessaria e al termine delle opportune verifiche.