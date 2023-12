A Meda sequestrato petardo irregolare vicino alla scuola

Sequestrato un petardo artigianale e irregolare trovato vicino a una scuola di Meda.

Petardo irregolare vicino alla scuola

Era appoggiato sul muretto che costeggia le scale che da via Giovanni XXIII conducono alla scuola primaria Diaz. Dopo la segnalazione del papà di uno studente, preoccupato che potesse rappresentare un pericolo per i bambini, è stato prelevato dalla Polizia Locale un petardo realizzato artigianalmente, inesploso e irregolare, in quanto non in linea con le direttive CEE.

Sequestrato dalla Polizia Locale

La segnalazione alla Polizia Locale è arrivata da un genitore che ha notato questo strano mortaretto in un punto facilmente accessibile dai bambini, che quindi avrebbero potuto maneggiarlo. Gli agenti hanno quindi provveduto a sequestrarlo.