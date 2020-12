A Meda un’intera famiglia di baristi sconfigge il Covid

Tutta la famiglia ha contratto il Covid-19 e lo ha sconfitto. E così dopo tre settimane di chiusura forzata, ha riaperto il «Bar Lietti», lo storico locale tra viale Francia e via Dei Cipressi di Meda.

Tutta la famiglia sconfigge il Covid, riapre il bar Lietti

Tantissimi i clienti che si sono preoccupati, il 22 novembre, quando hanno visto il cartello appeso fuori dall’attività, per avvisare della chiusura causa Covid. Purtroppo il terribile virus non ha risparmiato nessuno, colpendo Ampelio Lietti, 74 anni, la moglie Ines Tagliabue, 75, la figlia Alessandra e il genero Giulio Cilfone. Per fortuna non in modo grave: per nessuno è stato infatti necessario il ricovero in ospedale. E dopo tre settimane tutti e quattro hanno vinto la battaglia contro il virus.

