A Messa con la mascherina nella prima domenica di celebrazioni col popolo dopo il lockdown. La capienza delle chiese è stata ridotta per assicurare distanza e sicurezza, ma la partecipazione dei fedeli è stata buona.

Un’esperienza nuova per tutti, per il celebrante ma anche per i fedeli che per tornare di nuovo in chiesa ad assistere alla Messa domenicale hanno dovuto munirsi di mascherina e rispettare e distanze. Ciò non ha influito però sulla partecipazione perché in molte chiese del territorio i posti a disposizione dei fedeli sono andati esauriti o quasi.

A Sant’Eustorgio di Arcore, dove in pratica il posto lo si doveva prenotare, già venerdì per assistere ad alcune celebrazioni non c’era più posto. Le immagini di questo articolo sono riferite alla chiesta di Sant’Anastasia a Villasanta, dove su 150 posti disponibili ne sono stati occupati circa 140. Insomma, non c’è stato il tutto esaurito ma c’è mancato poco. Situazioni simili a Lissone e Vedano.

Ovunque tutto si è svolto con partecipazione ma in sicurezza, con i volontari delle varie Parrocchie che hanno disciplinato l’ingresso dei fedeli. Abolita la stratta di mano in occasione del segno della pace,la mascherina si è potuta togliere soltanto in occasione dell’Eucaresta, per prendere la comunione che il sacerdote, con le mani guantate, ha appoggiato sulle mani dei fedeli.

