A Nova Milanese è già Natale, quest’anno luminarie in più strade

Visti i ritardi dell’anno scorso quest’anno l’Amministrazione Comunale ha giocato d’anticipo con le luminarie già installate nella seconda metà di novembre. “Ho cominciato ad informarmi a marzo – afferma l’assessore al Commercio Rosa Nigro – Ho voluto fare con calma, in modo da organizzare tutto per tempo. Tra l’altro, abbiamo preso accordi con questa impresa per i prossimi tre anni, per stare tranquilli”.

Illuminata a festa anche la pista ciclabile

Una novità di quest’anno, è che nessun commerciante è stato lasciato solo: “A differenza degli scorsi anni, in cui le luminarie venivano installate solo nelle vie del centro, nel 2020 abbiamo voluto valorizzare tutta la città”. Ecco che l’atmosfera natalizia è arrivata in via Assunta, in via XX settembre, fino alla fine di via Favaron. “E’ doveroso pensare a tutti i commercianti, non solo a quelli della piazza Marconi e limitrofi – dice Nigro – Non ci sono imprenditori di serie A o serie B, sono tutti novesi per noi”. L’assessore ha pensato anche ai ciclisti e ai runner che corrono nelle vicinanze del canale Villoresi: “Dove è stato possibile, per una questione di spazio, abbiamo illuminato anche la pista ciclabile. In particolare il tratto quello tra via Giussani e via Villoresi”, ha spiegato.

In programma anche qualche iniziativa

Inoltre, sarà anche un Natale a dimensione Covid-19. L’intenzione di quest’estate era di portare in piazza Marconi una giostra con i cavalli, per far divertire i più piccoli. Purtroppo, con le ultime misure di restrizione del contagio da coronavirus, non sarà possibile: “Non per questo, però, non abbiamo in mente altre iniziative per i novesi – annuncia l’assessore – Non possiamo anticipare nulla, ma in programma ci sono diversi eventi in streaming, anche con i commercianti”. Un dicembre atipico in città: “Abbiamo bisogno di un po’ di magia. Malgrado tutto quello che sta succedendo, Natale arriverà comunque e anche se sarà diverso, troveremo il modo per festeggiarlo”.

