A Nova Milanese 350mila euro di multe non pagate. L'Amministrazione comunale si sta attivando per riuscire a recuperarle il prima possibile.

Sono quattromila le multe non pagate

Circa 350mila euro di multe non pagate che il Comune tenterà di riscuotere in maniera coattiva: è il dato rilevato dalla Polizia Locale che si riferisce a due anni di sanzioni elevate. Con una recente determina del comandante della Polizia Locale, Cosimo Tomasso, l’Ente locale ha proceduto alla formazione dei ruoli degli importi relativi alle sanzioni comminate nel 2020 e nel 2021 ai sensi del Codice della strada e non pagate nei tempi previsti.

Risalgono agli anni 2020 e 2021

Una cifra consistente per le casse comunali. Per l’anno 2021 la cifra di cui il Comune cercherà di rientrare è pari a 169.187 euro, per il 2020 invece mancano all’appello 177.660 euro. Complessivamente si tratta di circa quattromila sanzioni non ancora pagate. La stragrande maggioranza delle multe sono state comminate ad automobilisti che risiedono nell’area milanese (1.816 nel 2020 e 1.701 nel 2021), decisamente inferiore il numero di multe ancora non pagate da automobilisti residenti nell’area di altre province lombarde come Como, Varese e Lecco.