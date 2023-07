A Nova Milanese trovato il corpo senza vita di una donna nel canale Villoresi

Tragedia a Nova Milanese, trovato nel canale Villoresi il corpo senza vita di una donna di 67 anni. Ancora in corso le indagini.

Trovato corpo di una donna senza vita

Una serata, quella di sabato 15 luglio, che si è aperta con una notizia scioccante. A Nova Milanese è stato infatti trovato il corpo senza vita di una donna di 67 anni all'interno del canale Villoresi. Il recupero è avvenuto all'altezza di via Garibaldi non lontano dall'incrocio con via Piave.

Sul posto soccorsi e Forze dell'Ordine

Il corpo della donna è stato rinvenuto poco dopo le 19.30. Dopo la chiamata del 118 si è attivata la macchina dei soccorsi. Si sono recati sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Desio oltre ai Vigili del Fuoco di Monza con il gruppo sommozzatori e un'ambulanza della Croce Rossa di Cinisello Balsamo. Purtroppo per donna non c'era più nulla da fare se non constatare il decesso. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto, tra le ipotesi non esclude il gesto volontario.