A Nova Milanese vandalizzata la stazione di servizio. Danni ai cartelli e spazzatura rovesciata: "Stanchi di continuare a subire questi danni"

Spazzatura rovesciata, cartelli strappati, numeri del prezzario del carburante staccati e gettati in un angolo. Sono i danni causati dai vandali che hanno preso di mira l’area di servizio di via Diaz a Nova Milanese. La scena è stata ripresa dalle telecamere e la titolare dell’attività, esasperata dai continui dispetti, ha diffuso sui social uno stralcio del video (oscurando i volti).

Poco dopo la mezzanotte di sabato, un gruppetto composto da cinque giovani si è intrattenuto al distributore Q8 easy al confine con Desio ma l’intenzione non era di fare rifornimento di carburante.

La spiacevole sorpresa domenica mattina. «Quando è arrivato il mio socio ha visto il disastro, allora mi ha avvisato e ho deciso di pubblicare il video - ha spiegato Erba - purtroppo siamo spesso presi di mira da persone senza rispetto che fanno dispetti alla nostra attività. La domenica stessa abbiamo ripristinato tutto ma poiché sono stati strappati i numeri dal cartello dove è indicato il prezzo medio regionale del carburante, se per caso fosse passato qualcuno preposto ai controlli e non li avrebbe visti esposti saremmo potuti incorrere in una grossa multa».