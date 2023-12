A Nova Milanese vandalizzate auto e pure la Madonnina

Vandali in azione a Nova Milanese: gravi episodi in via Grandi e in via Vanzati, auto completamente rovinate, danni anche alla Madonnina del Villoresi

Automobili completamente vandalizzate

Incresciosi episodi di delinquenza a Nova Milanese. Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre alcuni vandali sono entrati in azione in via Vanzati e in via Grandi. Nel mirino le auto di tanti residenti che erano parcheggiate nelle aree di sosta. I cittadini, al loro risveglio, hanno ritrovato finestrini e lunotti totalmente distrutti e gomme bucate completamente a terra. Ad alcune auto sono stati addirittura asportati i tergicristalli. Nessuno però sembra essersi accorto di quanto accaduto, se non al mattino, a giochi, purtroppo, già fatti.

Foto 1 di 4 Nova Milanese: gomme a terra e lunotto rotto Foto 2 di 4 Nova Milanese: vandalizzata la Madonnina del Villoresi Foto 3 di 4 Nova Milanese: il lunotto di una delle auto vandalizzate Foto 4 di 4 Nova Milanese: auto vandalizzate in via Grandi e via Vanzati

Danni anche alla Madonnina

Oltre alle auto parcheggiate in via Grandi e via Vanzati è stata persino danneggiata la Madonnina del Villoresi, collocata lungo la ciclabile e da cui si può accedere facilmente proprio da via Grandi. Il quadro raffigurante la Madonna col bambino è stato imbrattato ed è stata sporcata anche l'edicola votiva.

Potrebbero essere gli stessi vandali

Non è chiaro se si tratti degli stessi vandali, ma anche in questo caso nessuno è riuscito a cogliere i responsabili sul fatto. Molti cittadini hanno già sporto denuncia ai Carabinieri. Purtroppo non si tratta dei primi danneggiamenti alle auto, anzi è già del secondo episodio nell'arco di pochi giorni. Ora molti residenti, sull'orlo della disperazione, chiedono a gran voce che possano essere installate delle telecamere in zona come possibile deterrente.