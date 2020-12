A novembre 500 morti per Covid in Provincia di Monza e Brianza. Sono più della metà di tutti i decessi registrati nella prima ondata della pandemia.

Ieri, 30 novembre 2020, in Provincia di Monza e della Brianza i morti per Covid-19 da inizio pandemia erano 1.484. Dati ufficiali di Regione Lombardia. Il 25 ottobre, a seconda ondata già iniziata, eravamo ancora sotto i mille decessi, precisamente 940.

Veniamo però al mese di novembre, che si è rivelato decisamente tragico. Perché se è vero, come è vero, che i contagi sono decisamente in calo e la pressione negli ospedali sta diminuendo è altrettanto drammaticamente vero che i decessi per coronavirus continuano ad essere tanti.

Solo la prima settimana di novembre (2-8) in Provincia MB si sono contati meno di 100 morti, il dato ufficiale è infatti di 98 vittime per Covid-19. La settimana successiva (9-15 novembre) il numero dei decessi è salito a 127, quella ancora dopo (16-22) leggero calo a 121 mentre nell’ultima settimana (23-29 novembre) siamo risaliti a 131. Aggiungendosi i 26 morti registrati ieri, 30 novembre, saliamo a 503, siamo sopra i 500 decessi in un mese per coronavirus (senza la necessità di aggiungere il dato del 1° novembre).

Le cose erano andate decisamente meglio a ottobre. Nelle tre settimane dal 12 ottobre all’1 novembre ne avevamo infatti contati 66 (rispettivamente 11, 14 e 41 settimana dopo settimana), meno di quelli registrati nella sola prima settimana di novembre, che è stato decisamente un mese infausto.

Gli esperti in più di un’occasione ci hanno detto che la curva dei morti è l’ultima a scendere, preghiamo perché succeda presto perché da inizio pandemia in Lombardia ci hanno già lasciato 21.855 persone e in Italia 55.576.

