A Oreno rivive la Natività di San Francesco

Concretezza e magia del Natale lo scorso sabato pomeriggio, 16 dicembre, a Vimercate, grazie al presepe vivente di "Natale Orenese", organizzato dalla parrocchia San Michele, dal Circolo Culturale Orenese, dall’oratorio don Bosco e dai frati Cappuccini.

Il presepe come ottocento anni fa

Ottocento anni dopo, il primo presepe vivente della storia, desiderato da San Francesco, ha ripreso forma ad Oreno con la narrazione in carne ed ossa della natività ricevendo l’aiuto, come a Greccio, di tutti. Dal Convento dei frati Cappuccini, la Sacra Famiglia ha simbolicamente bussato alle porte delle vie della frazione vimercatese fino a raggiungere la capanna posta accanto alla chiesa di San Michele Arcangelo.

Ispirato all'idea di San Francesco

"L’anno scorso era stato ambientato negli anni ‘50 - ha ricordato Angelo Sala, scenografo, della Filodrammatica Orenese - Quest’anno si è voluto proporre l’ambientazione di Greccio, dell’epoca in cui per la prima volta ha realizzato San Francesco il presepe, percorrendo simbolicamente le strade dove i nobili delle contrade offrivano statue per comporlo".

Numerosi i fedeli e le famiglie presenti all’iniziativa che ha visto una ventina di attori coinvolti indossando costumi tradizionali dell’epoca.

I prossimi appuntamenti natalizi a Oreno

Si attendono quindi gli altri eventi del programma: domenica 24 "Christmas’ song on the road" alle dodici in piazza e via Madonna, mentre a mezzanotte la santa messa e al termine gli auguri con vin brulé e panettone. Giovedì 28 in oratorio "Aspettiamo il nuovo anno" e in piazza il brindisi di mezzanotte. Sabato 6 gennaio alle 10.30 la partenza del corteo dei Re Magi dall’oratorio verso la chiesa per la messa delle undici e infine, alle 16.30 a TeatrOreno, "Balloon adventure".