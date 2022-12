A Ornago è caccia al misterioso "ladro con il cane"

Un uomo che si aggira per il paese con il suo cane, un pastore tedesco, cercando di entrare nei giardini e nei garage con il tentativo di rubare scarpe, detersivi o persino scatole lasciate incustodite dai corrieri. E’ mistero a Ornago, dove da alcuni giorni numerosi cittadini hanno segnalato sui social network la presenza del malvivente in particolare nella zona di via Vimercate e di via Manzoni.

Il video apparso su Facebook

Su Facebook è apparso anche un video di una telecamere di sorveglianza di un’abitazione, dove si vede distintamente l’uomo aggirarsi con circospezione in un giardino, cercando anche di prendere qualcosa da una finestra. Il tutto ovviamente accompagnato dal suo pastore tedesco. Un tentativo di effrazione o di furto finito male, con il ladro messo in fuga dai vicini e costretto a lasciare in tutta fretta il giardino. Una testimonianza, quest’ultima, che ha scatenato le segnalazioni di altri residenti della zona, che a loro volta hanno raccontato di effrazioni nei rispettivi giardini e garage, spesso conclusesi con piccoli "bottini" (come appunto paia di scarpe e confezioni di detersivi).

Aumenta l'allerta in paese

Diversi, invece, altri furti segnalati sempre nella zona di via Vimercate e via Aldo Moro, dove nei giorni scorsi alcuni malviventi avrebbero letteralmente razziato i garage di alcune abitazioni. Su quanto sta avvenendo sono al lavoro le Forze dell’ordine, anche se a oggi non risultano segnalazioni a riguardo.