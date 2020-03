A Ornago nasce un “contenitore virtuale” creato dall’Amministrazione comunale. Bella iniziativa realizzata dal sindaco Daniel Siccardi per rendere meno pesante la quarantena.

“Ornago – Stay at home”

“Ornago – Stay at home”, Ornago stai a casa. Questo il titolo della piattaforma online creata dall’Amministrazione comunale per affrontare con maggiore leggerezza un periodo così complicato per tutto il nostro paese. Molte le attività inserite all’interno del contenitore virtuale, accessibile sia da Pc (raccomandato) che da smartphone. Nove le aree inserite all’interno della sezione “Stay at home”.

1. Arte e Musei: Troverete alcuni link di tour virtuali messi a disposizione da Musei di tutto il mondo;

2. Cinema: Troverete alcuni link per vedere film in streaming, in modo legale e completamente gratuito;

3. Bambini: Ci saranno laboratori da fare insieme ai nostri bambini;

4. Musica: Troverete alcuni link di piattaforme musicali e due sottosezioni dedicate al Karaoke e Just Dance;

5. Libri: Ci saranno link per ascoltare audio libri dedicati ad ogni fascia di età, alcune fiabe e libri da leggere, consigli da parte di Paola e Gabriele;

6. Scuola: troverete alcune iniziative (in aggiornamento);

7. Sport: Alcuni link per fare un po’ di attività fisica in casa.

8. Cucina: alcune ricette per riscoprire il piacere del cucinare;

9. Piano Locale Giovani: YOUNG ON DEMAND

“Spero che possa essere un modo alternativo di passare il tempo a casa – spiega il sindco Daniel Siccardi – Se doveste avere materiale oppure link da inserire nel contenitore, scrivete pure all’interno della sezione Contattaci”.

La piattaforma è raggiungibile a questo link: https://media3272.wixsite.com/comuneornago

