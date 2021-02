E’ in arrivo a Ornago un campo con 35.000 tulipani aperto a tutti gli appassionati. L’iniziativa ha ricevuto il plauso anche del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Pick-up garden

Il modello è quello dei “Pick-up garden” che da qualche anno si sono affacciati anche sul nostro territorio. Il primo in ordine di tempo è stato “Fioriranno”, che nel 2018 ha entusiasmato gli abitanti di Cornate, ma non solo. Nelle prossime settimane sarà la volta di “Shirin Tulipani”, il progetto realizzato a Ornago da due sorelle di Bellusco, Elmina e Carolina Brambilla. I circa 35.000 bulbi sono stati piantati nelle scorse settimane attorno a Cascina Rossino e in linea teorica a marzo dovrebbero sbocciare, dando vita per 4-6 settimane a uno splendido campo di tulipani. Il campo potrà essere essere visitato e acquistando il biglietto d’ingresso sarà possibile scegliere due fiori da portarsi a casa. Non mancherà anche una serie di iniziative a corollario dell’evento: laboratori, corsi di yoga e di pittura, e molto altro.

I complimenti del Governatore

Nella giornata di ieri, lunedì 8 febbraio 2021, “Shirin Tulipani” ha ricevuto i complimenti anche del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Che bella iniziativa. Elmina e Carolina Brambilla, due sorelle di Bellusco, hanno scelto di regalare alla Brianza e alla Lombardia qualcosa di bello, ossia un campo con 35 mila tulipani di tutti i colori e di dieci specie diverse – ha scritto sulla propria pagina Facebook ufficiale il Governatore lombardo – Ad aiutarle è stato il loro papà, che ha lavorato alla piantumazione delle piante, nel campo ad Ornago. Se tutto va come previsto, i fiori sbocceranno tra marzo e aprile e potranno essere raccolti nel rispetto delle piante e delle misure anticontagio”.

Ora non resta quindi che attendere la fioritura e godersi lo spettacolo dei tulipani…