A passeggio con coltelli, cacciavite e bastoni: denunciato

Ad Albiate, i Carabinieri della Stazione di Carate Brianza, nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati, hanno deferito in stato di libertà un trentanovenne residente a Seregno, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il controllo

I militari dell’Arma hanno controllato il 39enne in via Cesare Battisti mentre si trovava in compagnia di un trentacinquenne, anch’egli residente a Seregno e gravato da precedenti di polizia.

Entrambi hanno mostrato un evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile all’abuso di sostanze alcoliche e, a fronte di un atteggiamento improntato a nervosismo e insofferenza, i militari hanno eseguito una perquisizione personale d’iniziativa. Il 39enne aveva due coltelli della lunghezza di 20 centimetri ciascuno,

un cacciavite di 25 centimetri e un bastone in legno modificato con una punta acuminata, tutti sottoposti a immediato sequestro.

A conclusione degli accertamenti, oltre alla denuncia penale a carico del trentanovenne, nei confronti di entrambi gli uomini è scattata la sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. La Stazione Carabinieri di Carate Brianza ha informato l’Autorità Giudiziaria e l’Autorità Amministrativa competenti per i seguiti di rispettivo settore.