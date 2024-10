A quasi un anno dall'esondazione il Tarò torna a fare paura

A quasi un anno dall'esondazione del 31 ottobre 2023, che aveva messo in ginocchio la città di Meda, il torrente Tarò è tornato a fare paura.

Il Tarò torna a fare paura

Le abbondanti piogge di martedì 8 ottobre prima e quelle di stanotte, giovedì 10, poi hanno tenuto con il fiato sospeso i medesi, specialmente i residenti nelle zone a ridosso del torrente, come via Rho, vicolo Rho e via Dei Mille.

Chiusi ponti e strade

Per precauzione il Comune, in campo con la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile, ha chiuso alcune strade, il ponte di via Rho e il ponticello pedonale di via Solferino.

Tarò tracimato in via Dei Mille

Fortunatamente, nonostante il livello dell'acqua sia cresciuto notevolmente, il torrente non è esondato in via Rho, mentre è tracimato in via Dei Mille, dove i residenti, come fatto già in passato, si sono attivati con una soluzione fai da te, aprendo il tombino per favorire lo scorrere dell'acqua.