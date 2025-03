A Renate l'addio a una giovane donna morta a soli 33 anni

Sono stati celebrati a Renate i funerali di una giovane donna, morta a soli 33 anni: si tratta di Cristiana Colantonio, residente a Valmadrera, ma originaria della Brianza.

Oggi pomeriggio, mercoledì 26 marzo, le partecipate esequie nella chiesa parrocchiale dei santi Donato e Carpoforo.

Lutto a Renate per una giovane, morta a soli 33 anni

Come riporta Prima Lecco, Cristiana Colantonio era conosciuta e benvoluta nella comunità di Lecco, dove per anni aveva lavorato nel ristorante Granozero, situato in Corso Promessi Sposi.

La donna ha combattuto con grande forza e dignità contro una malattia che purtroppo l'ha strappata all'affetto dei suoi cari troppo presto. Il dolore per la sua perdita è immenso per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e volerle bene.

Cristiana Colantonio lascia il compagno Roberto, la mamma, il papà, il fratello, le cognate, i nipotini, i suoceri e tutti i parenti, che si sono stretti nel ricordo di una giovane donna speciale.

Le esequie sono state celebrate nel pomeriggio di mercoledì a Renate in chiesa parrocchiale. La cerimonia è stata preceduta dalla recita del Santo Rosario e dopo la funzione, la salma è stata accompagnata nel cimitero locale.