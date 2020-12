A Robbiano il presepe della rinascita

In piazza

E’ un presepe della rinascita quello che hanno voluto realizzare il gruppo dei ciclisti di Robbiano insieme a maestre e bambini della scuola elementare. Una natività colorata che fa da contorno e ravviva il piazzale della Chiesa. I personaggi sono stretti attorno alla capanna e le pecorelle di grandi dimensioni saranno raggiunti dal bambin Gesù, il giorno della vigilia di Natale alle 19.30, quando don Giuseppe Corbari poserà nella mangiatoia la piccola statua. L’animazione della piazza da parte dell’associazione sportiva quest’anno si ferma qui: solo il presepe viene posto come segno della rinascita. “L’ormai tradizionale casetta di Babbo Natale e la presenza augurale in piazza, sono rimandati a tempi più propizi, non certo cancellati dai programmi di solidarietà della ciclistica”, ha commentato Andrea Boffi animatore del sodalizio.