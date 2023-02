Intervento di ambulanza, automedica e Polizia locale intorno a mezzogiorno a Seregno a seguito di un investimento.

A Seregno 57enne finisce in ospedale dopo un investimento

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è avvenuto alle 12.10 in via Briantina, all'altezza della rotonda di collegamento con via San Salvatore. Per cause ancora da chiarire un 57enne è stato investito da un mezzo in transito ed è stato necessario l'intervento dei soccorritori del 118.

I soccorsi

(nell'immagine il luogo dell'investimento)

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono giunti in codice rosso i volontari della Croce verde lissonese, l'automedica e gli agenti della Polizia locale di Seregno. Le condizioni del 57enne sono fortunatamente migliorate con il passare dei minuti e dopo i primi accertamenti medici sul posto l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori esami.

Gli agenti invece hanno eseguito i rilievi di rito volti a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.