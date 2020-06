A Seregno aperta ed utilizzabile la passerella sopra via Stadio

E’ finalmente aperta ed utilizzabile la passerella sopra via Stadio che unisce via Silvio Silva a piazza Linate, a Seregno. Realizzata più di quindici anni or sono, la struttura non era mai stata portata a termine.

Aperta ed utilizzabile la passerella sopra via Stadio

Dopo un cantiere inaugurato lo scorso ottobre e protrattosi qualche settimana oltre il previsto a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, da oggi è aperto e liberamente transitabile. Sarà quindi più agevole il collegamento tra l’area del mercato del sabato (piazza Linate) e l’ampio parcheggio del Lazzaretto.

I lavori

I lavori, per un valore complessivo di 226 mila euro oltre a Iva, sono stati realizzati a cura e

spese di Aeb, che ha affidato la progettazione a Angelo Maurizio Novara e la realizzazione alla ditta

Sodeca Costruzioni e Civelli Costruzioni.

“Un’opera che la città aspettava da molto tempo”

“La realizzazione di questa opera, che tra l’altro la città aspettava da davvero molto tempo, è la prova che una AEB forte può portare investimenti importanti a beneficio del territorio – ha detto il sindaco Alberto Rossi. E, ora che AEB diventerà società ancora più forte, sono convinto che il nostro territorio potrà beneficiare di ulteriori e più importanti investimenti”.

TORNA ALLA HOME