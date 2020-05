A Seregno da inizio epidemia 36 decessi ma 96 persone sono guarite. Nel consueto appuntamento serale di aggiornamento da parte del sindaco Alberto Rossi, il primo cittadino ha sottolineato che Ats ha ufficializzato il numero di persone che, in città, hanno superato la malattia.

I seregnesi contagiati da inizio emergenza trovati positivi al tampone sono 236, con 79 persone in sorveglianza attiva.

Lo ha annunciato nella serata di ieri, martedì 12 maggio, il sindaco di Seregno Alberto Rossi che ha ricevuto da Ats anche il numero preciso delle persone guarite in città.

“Quando è arrivato il file di Ats ho trovato una bella sorpresa, che attendevo da tempo: la segnalazione ufficiale dei guariti. Come ho detto tante volte, i numeri che davo erano quelli recuperati da me con i miei contatti con le persone coinvolte, ma era estremamente probabile immaginarsi un numero molto più alto. È effettivamente così, ed è una bella notizia: le persone guarite sono 96. Con i 36 decessi, le persone attualmente positive sono dunque 104. Per i dati che abbiamo avuto da inizio emergenza, è il dato più basso dal 7 aprile”.

Il sindaco ha poi fatto una dedica personale agli infermieri, nella Giornata a loro dedicata:

“Nel giorno in cui li si ricorda, non potevo non dedicare loro un grazie immenso. Senza retoriche su angeli ed eroi. Ma è doveroso il grazie a persone che fanno il loro lavoro al meglio, con la vocazione di assistere chi è in difficoltà, magari a volte non considerati come merito, ma che mai come in questa situazione si sono dimostrati così preziosi, fondamentali. Ho in mente chi mi ha scritto raccontandomi la sua situazione, chi si è ammalato e ha lottato con la malattia, non vedendo l’ora di guarire per ricominciare la propria missione. Grazie, di cuore, a nome di tutta la comunità”.

Giunta al lavoro

Dopo molto tempo, ha sottolineato poi il sindaco, la giunta è tornata a riunirsi fisicamente. Quattro ore di lavoro intenso per parlare dei progetti e delle iniziative per mandare avanti la città.

“Oggi abbiamo fatto una giunta in presenza tutti insieme, come non capitava da un po’, tutti belli distanziati in una sala enorme. Quattro ore densissime su iniziative e lavori in corso. Consapevoli ciascuno delle sue difficoltà, degli inevitabili ritardi che certi progetti avranno, delle fatiche economiche, della necessità di dover aiutare molte più persone di prima. Tante cose che potrebbero scoraggiare, rispetto a piani e tempistiche ben delineate che in tanti ambiti sono stati stravolti. Ma in tutti gli assessori ho visto bene quella scintilla negli occhi di chi ha le maniche rimboccate per continuare a lavorare, con modalità e progetti nuovi, per il bene e per la crescita della nostra città. E guardando negli occhi la mia squadra, e ascoltando i loro progetti e la loro determinazione, mi sento ottimista, pensando che tra mille problemi di tutti, ci sono persone che non smettono e non smetteranno un attimo di lavorare per la cura e il rilancio della nostra Seregno”.

