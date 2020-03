A Seregno disco orario sospeso in tutto il territorio comunale. Rimangono comunque in vigore i divieti di sosta per pulizia strade.

In considerazione delle limitazioni agli spostamenti dei cittadini imposte a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla conseguente necessità di sosta continua anche diurna degli autoveicoli, con ordinanza sindacale prot. 13221/20 viene sospesa su tutto il territorio comunale dal 12.03.2020 e fino a nuova ordinanza di revoca la “Zona disco orario senza custodia”. Lo comunica l’Amministrazione comunale di Seregno in una nota

Le aree interessate pertanto non saranno soggette ad alcuna limitazione temporale.

In vigore invece i divieti di sosta

Rimangono comunque in vigore i divieti di sosta per favorire la pulizia delle strade, che devono essere rispettati secondo gli orari indicati dalla segnaletica stradale.

Restano regolarmente in vigore le aree di sosta a pagamento.

