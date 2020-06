A Seregno richieste di aiuto in aumento: i Servizi Sociali riorganizzano il Segretariato. L’erogazione dei buoni di sostegno alimentare ha fatto incontrare il Servizio Sociale con 870 famiglie: per molte di esse è stata la prima occasione in cui hanno dovuto richiedere aiuto.

Seregno, i Servizi Sociali riorganizzano il Segretariato

Per molti la situazione di difficoltà si andrà a risolvere senza necessità di altri sostegni, per qualcuno però la situazione di bisogno potrebbe continuare oppure potrebbero manifestarsi nuovi bisogni. Per fronteggiare questa situazione, i Servizi Sociali hanno riorganizzato il Segretariato Sociale, che è lo sportello a cui possono rivolgersi i cittadini che per la prima volta abbiano necessità di un colloquio con un assistente sociale.

Al Segretariato ci si può rivolgere per avere informazione e orientamento sulla rete dei servizi e sul complesso delle prestazioni sociali,

pubbliche e private, presenti sul territorio, oltre che presentare la propria situazione e richiedere aiuto al Servizio Sociale che potrà eventualmente avviare la presa in carico.

“L’emergenza Covid ha portato molte persone ad avere bisogno di aiuto – ha commentato Laura Capelli, assessore ai Servizi Sociali. Si tratta di persone che non si sono mai rivolte ai Servizi Sociali, che non sanno come si fa e che, in qualche caso, hanno pudore a chiedere aiuto. Il Segretariato Sociale è uno spazio importante, in cui tutte le persone ricevono ascolto e dove vengono attivate le procedure a sostegno di chi versa in stato di bisogno”.

Per l’emergenza Covid, al servizio di Segretariato si accede su appuntamento, che si può concordare telefonicamente (al numero 0362.263.401, chiamando il lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 13, il venerdì dalle 8.30 alle 11.30) oppure inviando una mail a

info.segretariatosociale@seregno.info

