A Seregno tetto sradicato dal vento centra un condominio

A distanza di 72 ore dall'ultima ondata di maltempo che ha devastato Seregno e con l'Amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile e ai Vigili del fuoco, ancora alle prese con la conta dei danni e soprattutto con gli interventi di messa in sicurezza in diverse zone, la città fa purtroppo un nuovo bilancio. Quello del maltempo di oggi pomeriggio.

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma i danni a Seregno, anche questa volta, sono ingenti. Oltre ad allagamenti e problemi con la viabilità nei momenti del violento temporale, si registrano diversi alberi abbattuti in diverse zone cittadine. Ma i problemi maggiori si sono registrati nel quartiere Sant'Ambrogio.

A Seregno tetto sradicato dal vento centra una casa

In via Don Gnocchi in particolare il tetto di un abitazione è stato sradicato dal vento che, si stima, in quel momento soffiasse a circa 100 chilometri orari. La copertura è piombata come un missile contro il muro esterno di un altro condominio, abbattendo parte del muro esterno. Ricadendo al suolo, sempre la stessa lamiera ha abbattuto anche la recinzione di una ditta della zona.

Sul posto ovviamente stanno lavorando dal pomeriggio gli uomini della Protezione Civile e i Vigili del fuoco. A seguire la situazione direttamente sul posto si trovano anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi e il vicesindaco William Viganò.

Parla il sindaco

Il primo cittadino, nell'intervista rilasciata alla nostra redazione, conferma "La priorità ora è dare un tetto alle persone che ne hanno bisogno":