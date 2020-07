Per il secondo anno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con L’Airone Società Cooperativa Sociale, organizza dal 24 agosto al 4 settembre 2020 presso la Scuola Cadorna di Seregno, il camp estivo in inglese per bambini dai 6 agli 11 anni delle scuole primarie.

A Seregno torna il camp estivo in inglese

L’English Camp 2020 sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16 e proporrà sport, giochi, musica e tanto divertimento in lingua inglese nel pieno rispetto delle regole di sicurezza dettate dal Ministero e dalla Regione Lombardia. I servizi offerti prevedono i pasti, l’assicurazione, il materiale, il personale altamente qualificato, il personale dedicato alla costante pulizia e sanificazione degli spazi e i DPI per tutti da cambiare giornalmente.

Le iscrizioni, fa sapere l’Amministrazione comunale, si ricevono tassativamente dal 31 luglio al 14 agosto.

Il 30 luglio 2020 alle ore 20.00 si terrà una serata di presentazione dell’English Camp 2020 tramite la piattaforma Zoom Meeting.

(foto archivio)

TORNA ALLA HOME