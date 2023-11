A Seveso l'ultimo saluto ad Adriano Poletti, ex sindaco di Agrate Brianza, scomparso a 65 anni mercoledì 22 novembre.

Nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, a Seveso, si sono svolti i funerali di Adriano Marcello Poletti, sindaco di Agrate Brianza dal 1999 al 2009 e anche consigliere provinciale dal 2009 al 2014. A celebrare la funzione il parroco di Seveso don Maurilio Mazzoleni. Con lui anche padre Luciano Teklemariam, frate eritreo vicario di Omate e il sacerdote congolese don Benjamin Masumu, cappellano all'ospedale di Cuggiono. Entrambi hanno conosciuto Poletti ed entrambi hanno voluto ricordarlo con commozione.

"Era un amico. Mi aveva definito compaesano la prima volta che ci siamo visti ad Omate in oratorio. Io eritreo e lui, nato in Somalia, paese vicino all'Eritrea - ha ricordato padre Luciano - Adriano era un uomo di fede e di grande correttezza. Questa è un'occasione per rinnovare la nostra fede, in un momento di lutto e dispiacere. Dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere il Signore che ci viene incontro. Sono qui per ringraziarlo, per quello che ha fatto per la comunità, per quello che ha rappresentato per la comunità e per quanto ha fatto anche per me. Amico che mi è stato vicino. Ora è nelle mani del Signore e come amici lo affidiamo alla misericordia del Padre".