A Seveso sospesi i servizi di pre e post scuola

L’Amministrazione comunale di Seveso ha deciso di sospendere in via cautelativa i servizi di pre e post scuola alla primaria Enrico Toti di Baruccana, su indicazione dell’Ats

La decisione di sospendere i servizi di pre e post scuola

La scelta, su indicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, è stata presa dopo che è stato accertato che tra i 6 casi di positività al virus Covid-19 riscontrati la scorsa settimana in 2 classi dell’istituto, ve ne sono 2 che interessano alunni che utilizzavano questi servizi.

L’Ats Brianza, in seguito a una fitta interlocuzione con l’Amministrazione comunale, ha oggi comunicato che, dopo gli alunni e i docenti delle due classi, sarà effettuato un tampone nasofaringeo anche agli alunni considerati contatti stretti dei due casi positivi in questione e agli educatori. Gli stessi sono stati posti in isolamento domiciliare fino al 16 ottobre; nel caso sviluppino sintomi simil covid dovranno contattare il proprio medico o pediatra. La riammissione a scuola e in collettività sarà subordinata al rilascio di attestazione da parte del medico di Medicina Generale e dal Pediatra. I familiari degli alunni non sono stati sottoposti ad alcun provvedimento di quarantena; nel caso gli stessi sviluppino sintomi simil Covid devono contattare il proprio medico.

Il servizio di trasporto scolastico, invece, continuerà fino ad eventuali diverse indicazioni da parte dell’ATS Brianza.

TORNA ALLA HOME PAGE