A Triuggio è arrivato il nuovo comandante di Polizia locale, Fabrizio Incerto.

Nuovo comandante

Dal 1 luglio ha preso servizio presso il Comune di Triuggio il nuovo Capo dei vigili, Fabrizio Incerto. Il predecessore, Mauro Santi, ha comunicato al Comune di aver fatto una diversa scelta professionale. Il nuovo Capo dei vigili, assunto a tempo pieno, è stato presentato ufficialmente giovedì scorso in sala consiliare. Presenti il sindaco, Pietro Cicardi, il vice e assessore alla Polizia locale, Michele Casiraghi, e gli assessori Claudia Cattaneo e Federica Colombo. La Giunta gli ha augurato un buon inizio e un proficuo lavoro per il futuro, pieno di tante soddisfazioni personali.

L’esperienza professionale

Classe 1977, una laurea in Giurisprudenza, Incerto ha già prestato servizio in zona lavorando nei vicini comuni di Biassono e Vedano. Ha iniziato la sua carriera lavorativa nel 2004 per il Comune di Sesto San Giovanni. Il suo ultimo incarico è stato il ruolo di vice comandante a Bovisio Masciago, che ha lasciato per trasferirsi a Triuggio dove sarà affiancato dagli agenti Gianluca Villa e Davide Tellaroli.

