Pattuglie serali per prevenire episodi di microcriminalità e vandalismi: Polizia Locale e Carabinieri hanno cooperato per un maxi-controllo del territorio che nei giorni scorsi ha interessato Usmate Velate.

A Usmate pattuglie serali contro vandalismi e microcriminalità

Sul territorio hanno operato 4 uomini di Polizia Locale – due a bordo di una pattuglia e due in sella alle motociclette – al fianco dei militari dell’Arma: a partire dalla serata sono stati istituiti posti di blocco in Corso Italia e in altri punti a maggior transito del territorio, mentre a partire dalle 22 gli agenti di Polizia Locale hanno effettuato controlli mirati in alcuni dei punti a maggior criticità da cui provengono anche le segnalazioni della cittadinanza.

Le zone interessate dai controlli

La Polizia Locale si è concentrata in modo particolare sull’area del Centro Sportivo di via Luini, su Piazza Pertini e gli spazi limitrofi a Villa Borgia, su via Verdi e su altre aree verdi da cui giungono segnalazioni di schiamazzi e di presenze in orario notturno, a parco già chiuso alla cittadinanza. Presente nelle prime fasi del pattugliamento serale anche l’assessore con delega alla Sicurezza, Pasquale De Sena.

In un’ottica di presidio costante del territorio, nel corso della serata si è provveduto ad effettuare l’identificazione delle persone presenti sul luogo al momento dei controlli.

Individuato anche l'automobilista che aveva abbattuto il semaforo

Mediante l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza e grazie alla preziosa collaborazione di alcuni cittadini, la Polizia Locale di Usmate Velate é anche riuscita ad individuare un automobilista che nei giorni scorsi a seguito di una retromarcia maldestra aveva abbattuto la toponomastica e il semaforo installato in via Manara. L’automobilista si era successivamente allontanato: rintracciato a seguito dell’identificazione della targa del veicolo, è stato sanzionato e sarà chiamato a risarcire il danno causato fra cui il ripristino degli impianti divelti.