A Usmate Velate il quinto decesso per coronavirus. E boom di contagi

A Usmate Velate si registra il quinto decesso per Coronavirus dall’inizio della pandemia a marzo. E a ottobre si registra un boom dei contagi

Registrato un altro decesso

La seconda ondata di coronavirus che si abbattuta sulla Lombardia e tutto il Paese, non ha risparmiato la Brianza e Usmate Velate. Solo nel mese di ottobre l’incremento di positività è stato di 82 unità, di 42 nell’ultima settimana, ma non solo. Alle quattro persone scomparse la scorsa primavera a causa del Covid-19, si aggiunge una quinta vittima residente a Usmate Velate.

“Nell’esprimere la vicinanza dell’Amministrazione comunale ai famigliari della persona scomparsa invito ancora una volta all’attenzione e alla responsabilità – afferma il sindaco Lisa Mandelli – Ribadisco anche la raccomandazione contenuta nell’ultimo DPCM: per quanto possibile, restate a casa e uscite solo per situazioni di reale necessità o di lavoro”.

L’emergenza sanitaria in corso negli ultimi giorni ha comportato un drastico incremento nel numero di contagi che hanno riguardato cittadini residenti sul territorio comunale. Dall’ultimo aggiornamento si sono verificate infatti 42 nuove positività a Covid-19, un incremento numerico dovuto anche al maggior numero di tamponi effettuati rispetto al periodo primaverile. Nel mese di ottobre le nuove positività registrate sono complessivamente 82. Dall’inizio

dell’emergenza a marzo, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus sono quindi 132.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla riattivazione di servizi riservati sia ai cittadini positivi a Covid-19 sia ai soggetti posti in isolamento fiduciario.

“I numeri di ottobre confermano un trend davvero preoccupante che impone delle scelte – prosegue il sindaco Mandelli – Nel mese di settembre i nuovi contagi erano stati otto, ora siamo davanti a numeri dieci volte superiori”.

