A Varedo potenziamento della fognatura in via Sondrio e Piave. A Varedo, BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato di Monza e Brianza, è pronta ad avviare un nuovo cantiere con l’adozione rigorosa delle misure anti Covid a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’area è quella della zona industriale di via Sondrio e di via Piave, alla frazione Valera, nella porzione di territorio prossima a Nova Milanese. Duplice lo scopo dei lavori: consentire alle imprese commerciali e produttive, situate nella parte Sud di via Sondrio, di allacciarsi alla rete fognaria e, contemporaneamente , risolvere i problemi di esondazione che si verificano lungo un tratto di arteria.

Il via al lavoro a metà maggio

La realizzazione dell’opera prevede il potenziamento dell’attuale rete fognaria tramite la posa di un nuovo condotto a gravità per quasi mezzo chilometro. Le tubazioni si svilupperanno parallelamente alla fognatura esistente e raccoglieranno parte degli scarichi delle acque miste di entrambe le arterie percorse da un traffico di tipo pesante. Stando ai calcoli messi a punto dal servizio Progettazione e Pianificazione di BrianzAcque, il cantiere, che si aprirà attorno a metà maggio, si concluderà nell’arco di circa 3 mesi e mezzo. Finanziato con gli introiti delle bollette del Servizio Idrico Integrato, l’intervento è stato appalto per un importo di 245.846 euro.

“ In un momento delicato come quello che stiamo attraversando, siamo più che mai determinati a mettere in campo investimenti che, al di là del valore infrastrutturale, diano lavoro e siano di aiuto alla ripartenza dell’economia locale” – ha commentato il presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci.