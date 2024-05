A Veduggio si impara a usare il defibrillatore

In caso di arresto cardiaco il tempismo è tutto. Prima si ripristina il battito cardiaco e maggiori sono le probabilità di sopravvivere. Si capisce quindi bene quanto sia importante la presenza di defibrillatori e insieme di persone in grado di utilizzarli.

E’ davvero da non perdere l’incontro promosso dall’Amministrazione comunale di Veduggio il prossimo venerdì 24 maggio.

Corso in Municipio

Appuntamento dalle 21, nella sala consiliare del nuovo Municipio: il presidente della sezione besanese della Croce Bianca Pierangelo Rossi spiegherà ai cittadini l'utilizzo dei Dae sparsi per il territorio.

Ecco dove sono i Dae

Sette in tutto i defibrillatore presenti a Veduggio. I quattro donati dall’Associazione Madre Teresa di Calcutta sono posizionati in Municipio; in via Monte Grappa, nelle vicinanze del supermercato e della farmacia; fuori dalla biblioteca comunale di via Piave (il quarto, portatile, è in dotazione alla Protezione Civile). Altri tre dispositivi salvavita si trovano al Centro Sportivo di via Dell’Atleta, in piazza Italia e alla primaria di via Libertà.