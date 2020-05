A Villasanta mettiamo al centro i nostri figli.

E’ questo l’accorato appello firmato da un “gruppo di cittadini e genitori villasantesi” che nei giorni scorsi hanno inviato una missiva al sindaco Luca Ornago, all’assessore alle Politiche Sociali e Istruzione, rispettivamente Laura Varisco e Adele Fagnani, al parroco don Alessandro Chiesa, al coadiutore don Simone Sanvito e alla diriente scolastica Nora Terzoli.

L’appello

“L’emergenza che stiamo vivendo ha sconvolto le vite di molte famiglie – si legge nell’appello firmato dai genitori – I prossimi mesi si presentano altrettanto difficili per le famiglie con la ripresa delle attività lavorative e la chiusura delle scuole e delle molteplici attività educative che animavano la nostra comunità. Per questa situazione imprevedibile e difficile,siamo convinti che occorra rapidamente valutare e organizzare possibili attività estive originali e alternative rispettando le normative. A Villasanta l’Oratorio estivo e il Centro Ricreativo Estivo presso le scuole di Villasanta erano frequentati ogni estate da centinaia di ragazzi. Com’è possibile alla luce delle nuove disposizioni di distanziamento proporre momenti di socializzazione per i ragazzi? In quali spazi e in quali tempi? Ancora poco più in là ci aspetta a settembre la ripresa della scuola con nuove direttive di distanziamento e probabili turnazioni. Una via d’uscita potrebbe essere trovare nuovi spazi dove consentire ai ragazzi di ritrovarsi fisicamente riducendo il più possibile le attività a distanza che rischiano di generare un pericoloso isolamento sociale. Pensiamo per esempio agli Oratori, alla Biblioteca comunale ecc.

Non attendiamo le future disposizioni ministeriali che arriveranno troppo tardi per organizzarci al meglio, iniziamo a cercare una soluzione innovativa e originale che rispetti le regole. La comunità villasantese ha sicuramente il coraggio e la volontà, come ha dimostrato in queste settimane, per dare un esempio concreto di vicinanza alle famiglie. Vi chiediamo quindi di essere coinvolti in questo percorso per organizzare i prossimi passi che ci auguriamo portino ad una “buona pratica villasantese” per la vita dei nostri figli. Grazie per l’attenzione”.

Come si sta muovendo l’Amministrazione comunale?

In attesa di avere delucidazioni da parte del governo, l’Amministrazione comunale non sta a guardare e prepara un piano «b» nel caso in cui di dovesse essere il via libera all’organizzazione dei centri estivi. Su sollecitazione anche dei genitori e del mondo della scuola, l’assessore Adele Fagnani, in accordo anche con gli oratori, sta predisponendo una serie di incontri, uno dei quali anche con dei medici, per capire come affrontare la situazione e quali potrebbero essere i margini di manovra dell’Amministrazione comunale.