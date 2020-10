A Vimercate 19 pazienti ricoverati per Covid. L’ospedale ha allestito un’area dedicata ai pazienti Covid con 20 posti letto dopo l’aumento dei contagi nelle ultime settimane.

Da oggi l’Ospedale di Vimercate ha attivato un’area dedicata alla degenza di pazienti Covid: uno spazio adeguatamente strutturato in sicurezza per malati e operatori, dotato di 20 posti letto (i ricoverati oggi sono 19).

E’ una prima risposta ad una domanda di degenza di malati SARS CoV 2 in aumento sul territorio di Monza e Brianza, che potrebbe comportare un ulteriore incremento di posti letto nei prossimi giorni. E’ una risposta, quella dell’ASST, che non interessa la Terapia Intensiva.

Tamponi agli studenti e tamponi drive-in: si lavora senza sosta

Proseguono intanto i tamponi alla popolazione scolastica (che ha accesso diretto, cioè senza prenotazione, esclusivamente su indicazione del medico curante o della scuola): sono stati, dal 16 settembre scorso a d oggi, oltre 2.600 i test fatti. Quelli erogati, invece, con prenotazione diretta (dal medico di famiglia) o mediata (dall’ATS) sono circa 150 al giorno.

A seguito della messa in esercizio di una seconda apparecchiatura per l’analisi dei campioni microbiologici, la capacità analitica si è notevolmente incrementata, consentendo di mantenere i tempi di refertazione nell’ambito delle 24/48 ore dall’esecuzione del prelievo.

L’esecuzione dei tamponi rino-faringei è effettuata da personale infermieristico opportunamente formato: ordinariamente operano 3 infermieri in contemporanea; nella fascia oraria ad accesso libero, in considerazione della necessità di rispondere tempestivamente ad una domanda non programmabile, si è arrivati fino ad un massimo di 8 infermieri in contemporanea.

Tutte le risorse disponibili e aggiuntive sono dedicate alla gestione dell’accesso libero che rappresenta la vera sfida organizzativa: con l’ausilio prezioso ed insostituibile del personale della Protezione Civile a ciascun paziente con autovettura viene attribuito un numero progressivo, che costituisce elemento identificativo utile alla chiamata ed alla gestione delle code e dei parcheggi.

Il tempo di attesa non supera i 30 minuti. In poche situazione di particolare pressione l’attesa è durata non più di un’ora.

“Grazie agli operatori, al personale e alla Protezione Civile”

“Sono estremamente soddisfatto – spiega Nunzio Del Sorbo, Direttore Generale dell’ASST – di come stiamo gestendo il nostro modello. Un ringraziamento particolare va a tutti gli operatori che non hanno fatto mai mancare impegno, professionalità e umanità: bambini o adulti che fossero coloro che si sono sottoposti al prelievo microbiologico. Un grazie infinito anche al nostro personale amministrativo e agli operatori della Protezione Civile di Vimercate che ci hanno supportato non poco in questi giorni, garantendo in entrambi i casi una certa scorrevolezza del flusso degli utenti”.

“Ora ci vogliamo attrezzare –aggiunge il Direttore Generale – per strutturare le attuali postazioni in modo tale da tener conto di ogni imprevisto derivante dal maltempo e in modo da far fronte alla stagione invernale alle porte”.

