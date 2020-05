A Vimercate cimiteri aperti solo per le cerimonie funebri. Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale nella mattinata di oggi, venerdì 1 maggio.

A Vimercate cimiteri aperti solo per le cerimonie funebri

I cimiteri in territorio di Vimercate riapriranno solo per la celebrazione dei funerali. A comunicarlo è stata questa mattina, venerdì 1 maggio, l’Amministrazione comunale.

“Dobbiamo purtroppo rettificare quanto in precedenza comunicato circa la riapertura dei cimiteri a partire dal 4 maggio – si legge in una nota del Comune. Ad una più lettura delle disposizioni in vigore e in attesa di diverse indicazioni del ministero, è necessario applicare un principio di maggior cautela: di conseguenza i cimiteri saranno aperti solo per lo svolgimento delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, così come indicato dal DPCM del 26 aprile”.

L’annuncio dell’apertura era stato dato appena due giorni fa, mercoledì 29 aprile.

TORNA ALLA HOME

(foto dal sito del Comune di Vimercate)