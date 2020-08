A Vimercate e Carate un ambulatorio psicologico destinato a chi soffre di disturbi da stress. Al via il nuovo servizio offerto dall’Asst.

Esenzione per i pazienti in età evolutiva

E’ attivo da qualche giorno un ambulatorio destinato a bambini, ragazzi e adulti che presentano disturbi psicologici legati al periodo Covid. Il servizio è pensato anche per il personale sanitario dell’ASST coinvolto in prima linea nell’emergenza da coronavirus. E’ curato dalla struttura di Psicologia Clinica: le sue prestazioni sono erogate presso gli ospedali di Vimercate e Carate. Numerosi studi, spiegano gli specialisti dell’ASST, hanno evidenziato un aumento dei sintomi a sfondo ansioso-depressivo e correlati a stress psicologico di fronte all’emergenza Covid: sintomatologia che può persistere anche in fase di ripresa. L’ambulatorio fornisce un supporto, con la disponibilità di strumenti che possono alleviare situazioni di affaticamento e disagio psicologico, con l’obiettivo di superarli in modo stabile de duraturo, evitando la loro eventuale cronicizzazione. Per i cittadini è possibile accedere all’ambulatorio tramite un’impegnativa del medico o del pediatra di famiglia. Le prestazioni rivolte ad adulti sono soggette al pagamento di

un ticket, mentre quelle rivolte a pazienti in età evolutiva beneficiano dell’esenzione. L’accesso per il personale sanitario è diretto e gratuito. Per fissare un appuntamento occorre inviare una mail all’indirizzo ninfabarbara.loiacono@asst-vimercate.it oppure telefonare il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 13.00 alle 17.00. Il numero per il personale dipendente dell’ASST è lo 039 6657373; quello per le richieste esterne è lo 039 6657372.

TORNA ALLA HOMEPAGE