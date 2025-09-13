A Vimercate la politica (e non solo) scende in piazza per dire basta ai morti in Palestina

La grande mobilitazione di oggi pomeriggio, sabato, a Vimercate coinvolge sindaci, assessori e consiglieri di oltre 40 Comuni

Tutti in piazza per urlare lo sdegno rispetto a quanto sta accadendo a Gaza e per dire basta al massacro messo in atto da Israele.

E’ in corso proprio in questi minuti la manifestazione su scala provinciale organizzata a Vimercate, in piazza Santo Stefano, intitolata “Oltre i confini: dalla Brianza a Gaza”. Questo il titolo dell’evento organizzato da una serie di amministratori comunali e provinciali del territorio.

L’iniziativa

All’iniziativa, promossa da un gruppo di giovani amministratori, prenderanno la parola Stefano Levi Della Torre, docente della Scuola di architettura del Politecnico ed esponente della rete “Mai indifferenti, Voci ebraiche per la pace”, il giornalista Alfredo Somoza, il console dell’Autorità nazionale palestinese del Nord Italia Hani Gaber, l’operatrice umanitaria Silvia Reitano, il coordinatore delle campagne della Rete italiana Pace e disarmo Francesco Vignarca.

Ad aprire il pomeriggio di riflessione è stato Daniele Dossi, consigliere comunale di maggioranza a Vimercate. Subito dopo ha preso la parola il sindaco Francesco Cereda che ha dato il benvenuto ai presenti .

