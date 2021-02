AAA libri per la biblioteca dell’asilo cercansi

AAA libri per la biblioteca dell’asilo di Fornaci, frazione di Briosco, cercansi. Mamme e papà hanno ideato un’iniziativa per arricchire gli scaffali delle biblioteca dei loro piccoli.

Il Covid mette in quarantena anche i libri

La scuola dell’infanzia di Fornaci ha una piccola biblioteca interna grazie alla quale, da anni, promuove un progetto stimolante: i piccoli alunni portano a casa i libri, li leggono con mamma e papà e li valutano anche. Le norme per il contenimento della pandemia, però, hanno imposto rigidi paletti al prestito – con la «quarantena» prevista anche per fiabe e racconti – e le «scorte» dell’asilo si sono rivelate troppo esigue. Che fare allora? Lo spunto arriva da tre genitori: Silvia Tripicchio, Fabrizio Stara e Stefania Gerosa.

Insieme hanno ideato l’iniziativa «100 libri per l’asilo» che offre tre modi per rimpinguare la biblioteca della materna della frazione.

Ecco come aiutare l’asilo

E’ stata stilata una lista di volumi; se tra i titoli se ne scorge uno o più già presente nella libreria di casa, è possibile donarlo nei tre punti di raccolta: l’Edicola – Cartoleria Leone di via XI Febbraio a Fornaci, l’Edicola Tabacchi Confalonieri di via Carducci a Capriano e L’Angolo Fiorito di via Cavour, a Briosco capoluogo.

«Negli stessi negozi è possibile anche prenotare e pagare il libro scelto nella lista», ha spiegato Tripicchio.

Non è finita, perché si aggiungono i salvadanai dove poter lasciare un’offerta che servirà sempre per l’acquisto dei libri.

«Ringraziamo le tre edicole/cartolerie del territorio per la disponibilità, e tutti quelli che ci daranno una mano», hanno concluso i genitori della scuola dell’infanzia di Fornaci che hanno chiesto aiuto anche a tre case editrici.

La lista completa dei «100 libri per l’asilo» è disponibile sulle pagine Facebook dei promotori dell’iniziativa e sui gruppi «Sei di Briosco se», «Te sè de Caverian se».