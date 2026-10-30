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Una multa da 4.500 euro per aver abbandonato sacchi di rifiuti domestici indifferenziati lungo la Tangenziale Sud di Cesano Maderno. È il conto presentato a un cittadino individuato dalla Polizia Locale dopo un’attività investigativa che ha permesso di risalire all’autore dell’abbandono.

Abbandona i rifiuti in strada: sanzione da 4.500 euro

L’episodio risale al 4 ottobre, quando gli agenti hanno trovato diversi sacchi di rifiuti lasciati illegalmente a bordo della carreggiata. Una situazione che, oltre a compromettere il decoro dell’area, rappresentava un potenziale pericolo per l’igiene pubblica e per la sicurezza della circolazione.

A ricostruire quanto accaduto è stato il Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Locale guidata dal comandante Gabriele Caimi. Determinante si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunale, comprese le fototrappole, insieme all’esame dei materiali rinvenuti all’interno dei sacchi. Elementi che hanno consentito agli agenti di identificare il responsabile e avviare nei suoi confronti i provvedimenti previsti dalla legge.

Le recenti modifiche al Testo unico ambientale

Le conseguenze sono state pesanti. Le recenti modifiche al Testo unico ambientale prevedono infatti anche conseguenze penali per l’abbandono di rifiuti da parte di privati cittadini, con un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, importo raddoppiato nel caso di rifiuti pericolosi. Per imprese e titolari di enti sono previste ulteriori sanzioni, anche di natura penale. Nel caso cesanese, il responsabile ha provveduto personalmente a rimuovere i rifiuti abbandonati e ha pagato la sanzione di 4.500 euro prevista dalla normativa vigente.