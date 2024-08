Abbandona i rifiuti, incastrato da un documento lasciato nel sacco: multato

Abbandona rifiuti in strada, ma un documento lo incastra e scatta la multa. La Polizia locale ha denunciato per abbandono di rifiuti un cittadino renatese. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di scarico di un sacco lungo via dei Cariggi.

Incastrato da un documento

L’uomo, invece di servirsi del servizio di ritiro porta a porta, ha abbandonato il sacco in un punto lungo una strada di periferia del paese che porta al vicino comune di Veduggio. Ispezionando fra i rifiuti, gli agenti hanno però alla fine trovato dei documenti che hanno permesso l'identificazione del responsabile dell’abbandono.

L’uomo è stato così denunciato all'autorità giudiziaria per violazione degli adempimenti definiti dal Testo Unico Ambientale rispetto allo smaltimento di rifiuti da parte di privati cittadini.

Il monito del sindaco

Per contrastare questo fenomeno, oltre al puntuale controllo, la Polizia locale ha installato anche delle fototrappole in alcuni punti critici sul territorio in grado di immortalare chi si rende responsabile di scarichi abusivi. Chiunque abbandoni i rifiuti in modo improprio rischia di essere multato. Il sindaco Claudio Zoia ha sottolineato «l’importanza del senso civico da parte dei cittadini per garantire un servizio efficiente e la salvaguardia del territorio».