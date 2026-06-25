Abbandona i rifiuti, ma la Polizia Locale lo incastra in poche ore

Tolleranza zero contro il degrado. Grazie a un intervento lampo della Polizia Locale di Arcore è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria l’autore di un illecito abbandono di rifiuti avvenuto in via Abate d’Adda

È bastata qualche ora alla Polizia Locale di Arcore guidata dal comandante Mario Nappi per chiudere il cerchio attorno all’autore dell’ennesimo sfregio al decoro urbano. Grazie a un intervento rapidissimo, gli agenti sono riusciti a individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria l’uomo che, nella mattinata di domenica scorsa, 21 giugno, aveva abbandonato un cumulo di rifiuti in via Abate d’Adda, ad Arcore.

La segnalazione e il blitz della domenica

Tutto è iniziato nelle prime ore di domenica mattina, quando al sindaco Maurizio Bono è arrivata la segnalazione della presenza di sacchi e scarti abbandonati lungo la strada. Davanti a una scena di palese inciviltà, il primo cittadino non ha perso tempo e ha allertato immediatamente il Comando di Polizia Locale, chiedendo agli agenti di fare tutto il possibile per dare un nome al responsabile del gesto.

Le indagini lampo degli agenti

Raccolta la sfida, la pattuglia si è fiondata sul posto. Gli agenti si sono messi subito al lavoro effettuando un sopralluogo minuzioso: hanno analizzato il punto dell’abbandono e “spulciato” ogni dettaglio tra i materiali lasciati in strada, a caccia di indizi utili o tracce tecnologiche. L’intuizione e la rapidità degli investigatori hanno pagato quasi subito: prima della fine della giornata, il colpevole era già stato identificato.

Chi è il responsabile e cosa rischia

A finire nei guai è un uomo di circa 40 anni, che non risiede in città. Per lui è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Una denuncia che oggi pesa molto più che in passato: le ultime modifiche alle normative ambientali hanno infatti trasformato l’abbandono di rifiuti da parte dei privati da semplice sanzione amministrativa a vero e proprio reato penale.

Dall’Amministrazione comunale e dal Comando traspare grande soddisfazione per l’operazione, che conferma la linea della fermezza: l’abbandono incontrollato non è solo un danno all’ambiente, ma un costo che ricade sulle tasche di tutta la collettività.

Il ritiro ingombranti è gratis: ecco come fare

Questo episodio accende ancora una volta i riflettori sui servizi disponibili, dimostrando che l’inciviltà non ha scuse. Per tutti i residenti di Arcore, infatti, la convenzione con Cem Ambiente mette a disposizione la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti fino a due volte all’anno, completamente gratis.

Per sfruttare questa opportunità basta prenotare il ritiro direttamente al CEM. Il Comune, infine, lancia un appello ai cittadini: continuate a segnalare tempestivamente le situazioni di degrado, perché la collaborazione tra la comunità e le istituzioni è l’arma più efficace per proteggere il nostro territorio.