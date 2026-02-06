Abbandona rifiuti, denunciato 65enne

A Seregno abbandona vari rifiuti in un’area verde, ma viene ripreso dalle telecamere della videosorveglianza comunale. Denunciato un 65enne.

Abbandona rifiuti al Consonno

Un controllo incrociato, reso possibile anche grazie ai sistemi di videosorveglianza in città, ha permesso di individuare e sanzionare un altro episodio di abbandono di rifiuti. Il nucleo di Sicurezza urbana della Polizia Locale, che monitora frequentemente i flussi video dei punti sensibili, ha individuato il conducente di un veicolo responsabile di uno scarico illecito in un area verde del quartiere Consonno. Si tratta di M.V. classe ’61, residente a Seregno.

Denunciato 65enne

I fotogrammi hanno immortalato l’uomo mentre scaricava dal bagagliaio numerosi rifiuti urbani e domestici: sacchi neri, scarti alimentari e vecchi arredi casalinghi. Un’azione rapida, effettuata nella convinzione di essere al riparo da sguardi indiscreti, ma finita interamente sotto l’obiettivo degli “occhi elettronici” del Comune. Una volta identificato, sono scattate le procedure previste dal Testo unico dell’ambiente. Il 65enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, con l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Come sanzione accessoria la sospensione della patente di guida per l’utilizzo del veicolo con cui è stato commesso l’illecito.