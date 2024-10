Abbandona rifiuti in un campo, sanzionato

Abbandona rifiuti di ogni genere a Macherio in via Edison ma viene individuato e sanzionato.

Abbandona rifiuti

C’erano cyclette, scarponi da sci, vestiti usati ma anche sedie, cassette di legno e un fornello elettrico. Ad abbandonarli nel campo di via Edison un uomo di circa trent’anni, non residente in paese, che ha raggiunto l’area verde con un autocarro e ha scaricato una quantità di rifiuti, presumibilmente risultato dello svuotamento di una cantina. L’azione non è però passata inosservata a un residente della zona che era a spasso con il cane e ha notato la scena. Ha trascritto il numero di targa dell’autocarro e ha provveduto a segnalare il fatto alla Polizia locale.

L'intervento della Polizia locale

Gli agenti, guidati dal comandante Nicolò Diana, hanno incrociato i dati raccolti con le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, posizionato in loco, che hanno ripreso il passaggio del veicolo. Il trasgressore è stato immediatamente identificato e raggiunto dalla Polizia locale che ha avviato i provvedimenti sanzionatori di legge tra i quali la pulizia dell’area oggetto dello scarico abusivo. L’uomo, convocato in comando, di fronte all’evidenza ha ammesso il fatto.

I complimenti del sindaco

L’esito possibile della vicenda è stato reso possibile sia dalla segnalazione di cittadini "sentinella" che dall’ausilio delle fototrappole. L’operazione ha ricevuto anche i complimenti del sindaco, Franco Redaelli: «Un sincero ringraziamento alla Polizia locale e all'ufficio Tecnico del Comune che sono riusciti con l'ausilio di fototrappole a individuare il responsabile dell'abbandono dei rifiuti in via Edison e a fargli ripulire la zona. Lo stesso verrà multato per quanto compiuto. Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale nel combattere l'illegalità».

