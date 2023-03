Abbandona sacchi di rifiuti in strada: individuato e multato

Non aveva esitato ad abbandonare sacchi e oggetti vari per strada, accanto a un cestino dei rifiuti a Usmate Velate. L'uomo è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza della zona e multato.

Abbandona rifiuti in strada

Per lui è scattata una sanzione di 400 euro per violazioni al Regolamento Comunale di Polizia Urbana e per violazioni al Codice della Strada. Provvedimento che è arrivato al termine di un’operazione nata grazie alla collaborazione dei cittadini e degli uffici comunali.

Le indagini della Polizia Locale

Un gesto di inciviltà avvenuto nei pressi di via Cottolengo e nelle immediate vicinanze di Villa Scaccabarozzi. L’indagine è scaturita a seguito dell’abbandono di rifiuti, anche nei pressi di un cestino stradale, di

un grande numero di sacchetti e altri oggetti in disuso, senza alcuna suddivisione specifica.

Visionate le immagini di videosorveglianza e ricostruito l’accaduto, gli agenti di Polizia Locale sono risaliti all’identità del responsabile.

I ringraziamenti dell'assessore

“Il mio ringraziamento va agli agenti di Polizia Locale che, utilizzando le potenzialità della tecnologia e agendo in sinergia con la popolazione, sono risaliti al responsabile di un gesto che danneggia l’intera collettività e mina il quotidiano impegno delle famiglie che con attenzione si attengono alle regole della differenziazione del rifiuto - ha fatto sapere in una nota l'assessore alla Sicurezza Pasquale De Sena - Aver individuato in breve tempo l’autore di questo gesto è il messaggio più chiaro per sottolineare come, sul tema dell’igiene urbana, l’Amministrazione Comunale non sia disposta a tollerare forme di irregolarità o di inciviltà”.