Hanno pensato (male) di abbandonare i propri rifiuti per strada, ma non avevano fatto i conti con la Polizia locale che prima ha riconsegnato l'immondizia ai "legittimi" proprietari e poi li ha multati. E' accaduto a Usmate Velate nei giorni scorsi.

Abbandonano rifiuti per strada, la Polizia locale glieli riconsegna e li multa

Una sanzione di 100 euro per violazione al regolamento comunale di Polizia urbana e, come ulteriore gesto educativo, la completa restituzione di quanto era stato indebitamente abbandonato lungo la strada. Al termine di un’operazione nata a seguito di segnalazioni dei cittadini, la Polizia locale di Usmate Velate ha individuato gli autori di un abbandono di rifiuti in via Vittorio Emanuele, lungo uno degli assi stradali più frequentati del territorio.

Doppia beffa

L’indagine si è sviluppata ricostruendo l’accaduto, in modo tale da risalire all’identità dei responsabili cui è stata elevata una sanzione di poco superiore 100 euro. Agli stessi è inoltre stato riconsegnato tutto quanto abbandonato lungo la strada: un contributo volto ad accrescere il senso civico dei trasgressori.

Prosegue la "caccia" ai trasgressori

Gli agenti del comandante Mario Nappi in queste ore sono anche impegnati nella ricerca degli autori di altri due abbandoni avvenuti sul territorio comunale.