Abbandonati rifiuti, beccato il trasgressore

Ha abbandonato una serie di sacchi di immondizia in via Misericordia a Biassono ma è stato beccato dalla Polizia locale.

Rifiuti abbandonati

Gli agenti, guidati dal comandante Francesco Farina, hanno eseguito un sopralluogo in via Misericordia dove hanno trovato una serie di rifiuti abbandonati abusivamente, per lo più faldoni di carta. Le indagini, eseguite dal comando, hanno permesso di risalire in breve tempo al trasgressore: si tratta di un cittadino del Bangladesh, classe 1991, residente in zona, che è stato multato per abbandono di rifiuti.

Il controllo del territorio

L’uomo si è giustificato con gli agenti dicendo che non sapeva che farsene dei sacchi di immondizia. All’interno erano presenti diverse bolle intestate alla società di cui fa capo il 33enne. Alla ricerca del responsabile ha collaborato anche l’assessore all’Ecologica del Comune di Biassono, Giordano Colombo, che ha effettuato un sopralluogo insieme agli agenti di Polizia locale: «Quello che ci tengo a sottolineare è il costante controllo che viene effettuato sul territorio, che permette di risolvere situazioni di questo genere» ha dichiarato l’assessore Colombo.

