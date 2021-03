Abbandonavano rifiuti in centro, incivili incastrati dalle fototrappole

Pensavano di abbandonare i rifiuti e passare inosservati, invece sono stati incastrati dalle fototrappole. Cinque gli incivili identificati e sanzionati nel giro di due settimane dalla Polizia Locale di Meda, che sta proseguendo l’attività di controllo per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale.

Cinque incivili incastrati dalle fototrappole

E un valido supporto arriva proprio dalle fototrappole, piccole fotocamere che di volta in volta vengono posizionate nelle zone soggette all’abbandono di rifiuti e immortalano i responsabili in azione. Una decina gli incivili incastrati nei primi mesi del 2021, cinque dei quali nelle ultime settimane. Si tratta di uomini sulla quarantina, tutti provenienti da Comuni limitrofi, che avevano lasciato sacchi di immondizia in piazza della chiesa e nelle zone del centro.

Identificati e sanzionati dalla Polizia Locale

Dopo aver visionato i filmati ed effettuato gli opportuni accertamenti, gli agenti del comandante Claudio Delpero hanno sanzionato i responsabili con 50 euro di multa, in applicazione del regolamento comunale.