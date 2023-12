Dopo alcune settimane d'indagine, gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Seregno sono riusciti a identificare il presunto autore dell'abbandono di diversi sacchi di rifiuti in via Bruxelles, nelle vicinanze della Superstrada Lecco - Milano.

Controllato il contenuto dei sacchetti

Dopo l'apertura dei sacchetti abbandonati, la verifica del contenuto ha permesso agli agenti del Comando locale di risalire a un uomo, deceduto da tempo. La moglie del defunto ormai da tempo si era trasferita presso un'altra residenza.

Maxi multa per l'abbandono dei rifiuti

Gli accertamenti degli agenti hanno consentito di ricostruire l'intera vicenda: il figlio della coppia aveva consegnato l'abitazione ad altri soggetti e, all'insaputa della madre, aveva liberato gli armadi dagli effetti del padre defunto, gettandoli nei pressi di alcuni capannoni di via Bruxelles. Per il responsabile dell'abbandono, residente in città, è scattato l'obbligo di pulire e smaltire correttamente la pattumiera, oltre a una sanzione amministrativa di 6.500 euro.